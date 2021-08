Die israelische Luftwaffe hat nach mehreren Raketenangriffen aus dem Libanon erstmals seit sieben Jahren Angriffe auf Ziele in dem Nachbarland geflogen.

Das Militär teilte mit, es seien Abschussrampen und für Terror genutzte Infrastruktur angegriffen worden. Der Staat Libanon sei für alle Handlungen verantwortlich, die von seinem Territorium ausgingen. - In Beirut gibt es seit der Explosionskatastrophe vor einem Jahr keine handlungsfähige politische Führung. Präsident Aoun warf Israel vor, eine Eskalation zu provozieren.



Der israelische Verteidigungsminister Gantz richtete derweil Drohungen an den Iran. Man sei an einem Punkt angelangt, an dem man militärische Maßnahmen gegen den Iran ergreifen müsse, erklärte er. Hintergrund ist ein Drohnenangriff auf einen Tanker vor der Küste Omans, für den Israel den Iran verantwortlich macht. Dabei waren zwei Menschen getötet worden. Das Schiff wird von einer Firma verwaltet, die einem israelischen Staatsbürger gehört.

