Im Küstengebiet vor dem Gazastreifen hat die israelische Marine ein Hilfsschiff aus Europa abgefangen.

Ein Armeesprecher teilte mit, es habe die Seeblockade durchbrechen wollen. Nach Angaben der Hilfsorganisation, die das Schiff betreibt, sind zwölf Personen Besatzung, Arzneimittel und medizinische Geräte an Bord. Die israelische Armee brachte das Hilffsschiff in den Hafen von Aschdod und kündigte an, dass die Besatzung vernommen werde. Grundsätzlich gelte, dass humanitäre Güter über Aschdod nach Gaza gebracht werden dürften.



Die israelische Seeblockade vor dem Gazastreifen besteht seit rund zehn Jahren und wird von Ägypten mitgetragen. Die Regierung Israels begründet die Maßnahme mit Sicherheitsvorkehrungen gegen die radikalislamische Hamas.



Die Gewalt in der Region ebbt nicht ab: An der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen ist ein 15-jähriger Palästinenser an den Folgen einer Schussverletzung gestorben. Bereits gestern war ein Palästinenser in dem Gebiet bei Schusswechseln getötet worden. 220 Menschen wurden verletzt.