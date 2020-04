Die israelische Polizei hat erneut den Minister der Palästinenserregierung für Jerusalem, al-Hidmi, festgenommen.

Der Zugriff sei am Morgen erfolgt, teilte sein Büro mit. Die Wohnung des Ministers sei von Polizisten durchsucht worden. Die israelische Polizei begründete den Einsatz damit, dass der Minister im Verdacht stehe, palästinensische Aktivitäten in Jerusalem verfolgt zu haben. Eine große Geldsumme sei sichergestellt worden. Al-Hidmi wurde bereits zum vierten Mal festgesetzt. Israel verbietet der palästinensischen Autonomiebehörde, in Ostjerusalem zu arbeiten oder von dort aus politische Aktivitäten zu unternehmen.