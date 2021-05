In Gaza ist ein weiteres Hochhaus unter dem Beschuss durch israelische Raketen eingestürzt.

In dem Gebäude sollen sich auch Büros der US-Nachrichtenagentur Associated Press und des Fernsehsenders Al Dschasira befunden haben. Das Hochhaus war nach Warnungen über einen bevorstehenden Angriff evakuiert worden. Ein israelischer Armeesprecher bestätigte den Angriff und sprach von einem legitimen Ziel. Mitglieder der Hamas nutzten Häuser im Gaza-Streifen für militärische Zwecke wie Angriffsplanung oder als Kommandozentrale. AP-Chef Pruitt äußerte sich entsetzt und betätigte, dass man habe eine Warnung erhalten habe. In dem Haus hätten sich ein Dutzend Journalisten aufgehalten, die man rechtzeitig habe in Sicherheit bringen können. Die Welt werde aufgrund dieses Ereignisses jetzt weniger von dem erfahren, was in Gaza geschehe.



Militante Palästinenser hatten erneut die Küstenmetropole Tel Aviv mit Raketen angegriffen. Dabei wurde in einem Vorort ein Mensch getötet. Es waren die bisher intensivsten Angriffe auf den Großraum der Stadt. Die im Gazastreifen regierende Hamas sprach von einem Vergeltungsschlag für einen israelischen Luftangriff, bei dem zehn Palästinenser getötet worden seien.



In der Nacht hatte die israelische Armee wieder Ziele in dem Palästinensergebiet angegriffen und Abschussrampen sowie Kampfeinheiten der Hamas beschossen. Radikale Palästinenser feuerten Raketen auf israelische Ortschaften ab.



Der Konflikt zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas war zu Wochenbeginn eskaliert. Militante Palästinenser im Gazastreifen beschießen Israel seither mit Raketen - nach Angaben der israelischen Armee waren es zuletzt bereits mehr als 2000. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen in dem Küstengebiet.



Der US-Spitzendiplomat Amr traf inzwischen in der Region ein. Er soll mit Vertretern beider Seiten zu getrennten Gesprächen zusammenkommen, um für eine "nachhaltige Ruhe" zu werben.

