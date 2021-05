Im Nahen Osten gehen die Kämpfe zwischen militanten Palästinensern und der israelischen Armee weiter.

Aus dem Gazastreifen heraus wurden wieder Raketen auf Israel abgefeuert. In Tel Aviv und Beerscheba warnten Sirenen die Bevölkerung. Ärzten zufolge wurden zehn Menschen bei der Flucht in Bunker verletzt. Das israelische Militär griff nach eigenen Angaben unter anderem Häuser von hochrangigen Mitgliedern der regierenden Hamas im Gazastreifen an. Insgesamt seien 90 Ziele beschossen worden, hieß es.



In New York wird sich der UNO-Sicherheitsrat heute zum dritten Mal in einer Woche mit dem Konflikt befassen.

