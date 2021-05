Im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern gibt es kein Anzeichen für ein Ende der Gewalt.

Trotz internationaler Bemühungen um eine Feuerpause gingen die Kämpfe die fünfte Nacht in Folge weiter. Die israelische Luftwaffe setzte ihre Angriffe auf den Gazastreifen fort, während die islamistische Hamas von dort den Süden Israels mit Raketen beschoss. In Beerscheva sowie in Aschkelon und Aschdod heulten die Alarmsirenen. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete, in einem Flüchtlingslager im Westen von Gaza seien zehn Mitglieder einer palästinensischen Familie durch israelische Luftangriffe getötet worden.



Unterdessen hat sich der seit Tagen eskalierende Konflikt auf das Westjordanland ausgeweitet. Bei schweren Zusammenstößen wurden dort nach Angaben palästinensischer Behörden elf Menschen getötet und etwa 150 weitere verletzt.



Die Leiterin der Heinrich-Böll-Stiftung in Ramallah, Marx, sprach im Deutschlandfunk von einer "dramatischen Zuspitzung" der Lage. Vor allem junge Palästinenser fühlten sich nicht nur von Israel, sondern auch von der eigenen Führung unterdrückt. Die Wut habe sich entladen.

