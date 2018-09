Palästinenserpräsident Abbas hat die Nahostpolitik von US-Präsident Trump scharf kritisiert.

Trump habe die Zusagen aller bisherigen Regierungen der USA widerrufen und untergrabe die Zwei-Staaten-Lösung, sagte Abbas in der UNO-Generaldebatte in New York. Nach ihren umstrittenen Entscheidungen zum Status Jerusalems, den palästinensischen Flüchtlingen und in Sicherheitsfragen hätten die USA den Palästinensern nichts mehr zu bieten.



Trump hatte einen Friedensplan für den Nahen Osten angekündigt und sich dafür ausgesprochen, den Palästinensern einen eigenen Staat zu gewähren. Später relativierte er diese Aussage wieder.