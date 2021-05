Vor dem Hintergrund der Gewalt im Nahen Osten hat es in zahlreichen deutschen und europäischen Städten Proteste gegeben.

In Berlin-Neukölln wurde eine pro-palästinensische Kundgebung wegen des Verstoßes gegen Infektionsschutzregeln aufgelöst. Es kam nach Polizeiangaben zu Ausschreitungen. Mehrere Menschen wurden verletzt, es gab Festnahmen. Bei einer ebenfalls israel-kritischen Kundgebung in Stuttgart kam es nach Angaben der Polizei zu tumultartigen Szenen. In Köln, Frankfurt am Main und Hamburg wurden Demonstrationen aufgelöst. In Leipzig und Hannover gab es sowohl Pro-Palästina-Demonstrationen als auch Kundgebungen für Israel.



Aus europäischen Städten wie London, Dublin, Den Haag, Athen, Rom oder Madrid wurden pro-palästinensische Kundgebungen gemeldet. In Paris gingen trotz eines Demonstrationsverbots Aktivisten auf die Straße. Die Polizei in der französischen Hauptstadt setzte Wasserwerfer und Tränengas ein.

