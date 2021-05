Unterstützer der Palästinenser haben in deutschen Städten gegen Israel und die Gewalt im Nahostkonflikt protestiert.

In Berlin wurde eine Kundgebung wegen Nichteinhaltung der Infektionschutzregeln aufgelöst. Es kam nach Polizeiangaben zu massiven Ausschreitungen. Aus den Reihen der Demonstranten seien Steine und Flaschen auf die Polizei geschleudert worden. Auch im Hamburger Stadtteil Ottensen wurde eine Kundgebung mit mehreren hundert Demonstranten aufgelöst. Die Stimmung sei hoch emotionalisiert gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Situation habe sich verschärft, als Personen mit Israel-Flaggen erschienen seien. In Leipzig gingen ebenfalls mehrere hundert Menschen auf die Straße.



Auch aus anderen europäischen Städten wurden propalästinensische Kundgebungen gemeldet, unter anderem aus London, Madrid und Paris. In der französischen Hauptstadt setzte die Polizei Wasserwerfer und Tränengas ein, um Teilnehmer der verbotenen Demonstration zu zerstreuen.

