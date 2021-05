Vor dem Hintergrund der gewaltsamen Eskalation des Nahost-Konflikts reist Bundesaußenminister Maas nach Israel und in die Palästinensischen Gebiete. Der SPD-Politiker sagte in Berlin, er wolle am Abend nach Israel fliegen. Geplant seien Gespräche in Jerusalem sowie in Ramallah im Westjordanland.

Maas hatte im Bundestag zuvor die islamistische Hamas für die Eskalation verantwortlich gemacht. Sie seien durch nichts zu rechtfertigen, sagte der SPD-Politiker in einer Aktuellen Stunde im Bundestag. Der Raketenterror müsse sofort gestoppt werden. Zur Beilegung des Konflikts seien direkte Gespräche zwischen Israel und der Hamas unabdingbar. Die internationale Diplomatie müsse auf entsprechende Verhandlungen hinarbeiten. Zugleich hatte er sich dafür ausgesprochen, dass die EU und Deutschland ihren Einfluss nutzten, um eine Waffenruhe zu erreichen.

Aktuelle Stunde im Bundestag

Maas verurteilte in der Bundestagsdebatte erneut die antisemitischen Vorfälle auf pro-palästinensischen Demonstrationen in Deutschland. Ihnen müsse mit der vollen Härte des Rechtsstaats begegnet werden. Der außenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Hampel, erklärte, man dürfe Antisemitismus in Deutschland unter keinen Umständen tolerieren. Jede Rechtfertigung oder gar Verständnis verbiete sich. Der FDP-Politiker Graf Lambsdorff betonte, dass Deutschland im Nahost-Konflikt fest an der Seite Israels stehe. Der außenpolitische Sprecher der Linken, Gysi, mahnte eine differenziertere Betrachtungsweise an. Die Angriffe der Hamas seien zwar nicht zu rechtfertigen, erfolgten aber nicht grundlos.

Maas kritisiert ungarisches Veto gegen gemeinsame EU-Position

Das Veto Ungarns gegen eine gemeinsame Position der EU-Außenminister zum Nahost-Konflikt stößt beim deutschen Ressortchef Maas auf Unverständnis. Das wichtigste sei jetzt, dass die Waffen schwiegen und es nicht weitere Tote gebe, sagte der SPD-Politiker im ZDF. In dieser Frage seien sich 26 von 27 Mitgliedstaaten einig gewesen. Lediglich Ungarn habe dies anders gesehen, warum auch immer. Es sei aber wichtig, dass sich die Europäische Union jetzt klar positioniere, forderte Maas. Gestern hatte auch der UNO-Sicherheitsrat seine vierte Sitzung zur anhaltenden Gewalt im Nahen Osten ohne gemeinsame Erklärung beendet.

Kein Ende des Konflikts in Sicht

Im Konflikt zwischen Israel und der palästinensischen Hamas ist ein Ende der Kampfhandlungen weiter nicht absehbar. Beide Seiten dementierten einen Bericht, wonach eine Feuerpause bevorstehen würde. Israels Ministerpräsident Netanjahu sagte, Ziel der Angriffe auf den Gazastreifen sei eine möglichst lange Zeit der Ruhe danach. Aber auch eine Eroberung sei nicht ausgeschlossen.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.