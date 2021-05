Die US-Regierung hat Israel laut einem Agenturbericht aufgerufen, seine Angriffe auf den Gaza-Streifen einzustellen.

Ranghohe US-Vertreter hätten gegenüber ihren Gesprächspartnern argumentiert, Israel sei angesichts der internationalen Forderungen nach einem Ende der Gewalt in einer ungünstigen Lage, meldet die Nachrichtenagentur ap unter Berufung auf eine mit den Gesprächen vertraute Person. Die israelische Seite habe daraufhin signalisiert, dass der Einsatz innerhalb von Tagen enden könne. In einer weiteren Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats am Abend in New York war eine gemeinsame Erklärung erneut am Widerstand Washingtons gescheitert. Frankreich legte einen neuen Entwurf für eine Resolution vor.



Die Kämpfe in Nahost gingen auch in der Nacht weiter. Das israelische Militär zerstörte nach eigenen Angaben weitere Häuser von Kämpfern der radikal-islamischen Hamas. Diese feuerte wieder Raketen auf die israelischen Städte Aschdod, Aschkelon und Beeerscheba ab. Übeer Schäden und mögliche Opfer ist noch nichts bekannt. Bislang wurden bei den in Israel zwölf und im Gaza-Streifen 213 Menschen getötet. Auslöser der jüngsten Gewalt war die drohende Zwangsräumung palästinensischer Wohnungen in Ost-Jerusalem.

