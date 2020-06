Deutschland und Frankreich haben Israel gemeinsam aufgefordert, auf eine geplante Annexion weiter Teile des Westjordanlands zu verzichten.

Außenminister Maas sagte in Berlin nach einem Gespräch mit seinem französischen Kollegen Le Drian, die israelischen Pläne erfüllten beide mit großer Sorge. In den kommenden Tagen werde man alles dafür tun, um die beteiligten Seiten ins Gespräch zu bringen. Dazu liefen auch intensive Beratungen mit dem Nachbarland Jordanien. Erwartet wird, dass die neue israelische Regierung ab dem 1. Juli ihre Strategie zur Umsetzung eines Nahostplans von US-Präsident Trump vorstellt.



Medienberichten zufolge laufen im Bundestag Vorbereitungen für eine Erklärung, in der die Fraktionen von Union, SPD, FDP und Grünen gemeinsam auf eine Zwei-Staaten-Lösung dringen wollen. Vertreter der Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in Deutschland kritisieren die Annexionspläne ebenfalls.