Israel hat in der Nacht erneut Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen geflogen.

Es waren die ersten militärischen Handlungen seit Inkrafttreten der Waffenruhe am 21. Mai. Zur Begründung teilte die Armee mit, es habe sich um eine Reaktion auf das Steigenlassen von Brandballons Richtung Israel gehandelt, durch die mehrere Feuer verursacht worden seien. Aus dem Gazastreifen hieß es, an zwei Militärposten der Hamas sei großer Schaden entstanden. Verletzt worden sei aber niemand. Den Brandballons vorausgegangen war ein umstrittener Flaggenmarsch israelischer Siedler und Nationalisten durch Jerusalem, die von einem jüdischen Viertel im Westen auch durch das muslimische Viertel in der Altstadt zogen. Die Palästinenser hatten dies als Provokation kritisiert.

