Die Bundesregierung hat an die Konfliktparteien im Nahen Osten appelliert, die gestern vereinbarte Waffenruhe auch einzuhalten. Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, die Feuerpause sei eine gute Nachricht. Nun müsse es darum gehen, dass sie von allen Seiten respektiert werde.

Die humanitäre Hilfe für die Bevölkerung im Gaza-Streifen müsse rasch weitergehen, ergänzte Seibert. Die Europäische Union bot ihre Unterstützung bei der Suche nach einer dauerhaften Friedenslösung an. Dabei sei das Ausloten der Möglichkeiten für eine Zwei-Staaten-Lösung von größter Bedeutung, erklärte der EU-Außenbeauftragte Borrell, in Brüssel. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen begrüßte die Waffenruhe. Sie rief zugleich beide Seiten auf, die Feuerpause einzuhalten und die Situation langfristig zu stabilisieren. Nur eine politische Lösung bringe Frieden und Sicherheit für alle, schrieb sie auf Twitter.

Waffenruhe hält bisher

Bislang hält die Waffenruhe; beide Seiten verzeichneten keine gegenseitigen Angriffe. In den Palästinensergebieten feierten tausende Menschen auf den Straßen. Die Hamas bezeichnete die Waffenruhe als Sieg über Israel. Ein ranghoher Funktionär der Terrororganisation sagte in Gaza, Israel sei es nicht gelungen, die militärische Infrastruktur zu zerstören. Die Einigung war elf Tage nach Beginn des Gaza-Konflikts unter ägyptischer Vermittlung zustande gekommen. Präsident al-Sisi dankte US-Präsident Biden für seine Rolle bei der Durchsetzung der Initiative.

Waffenruhe wird international begrüßt

Biden selbst begrüßte die Einigung als Chance für Fortschritte hin zum Frieden in der Region. US-Außenminister Blinken will in den kommenden Tagen zu Gesprächen in den Nahen Osten reisen. UNO-Generalsekretär Guterres sagte in New York, es gebe eine Verantwortung der israelischen und palästinensischen Seite, einen ernsthaften Dialog zu beginnen, um die Ursachen des Konflikts anzugehen. Es sei gut, dass es nun keine weiteren Opfer gebe, schrieb Bundesaußenminister Maas bei Twitter. Nun gelte es, sich mit den Ursachen des Konflikts auseinanderzusetzen, um eine Lösung zu finden. Regierungssprecher Seibert sprach von einer guten Nachricht. Jetzt müsse es darum gehen, dass diese Waffenruhe auch respektiert werde und Bestand habe. Wichtig sei zudem, dass die humanitäre Hilfe für die Bevölkerung im Gaza-Streifen rasch weitergehen könne.

Hunko (Die Linke) fordert nachhaltige Initiativen

Die Linken im Bundestag haben zur Befriedung des Nahost-Konflikts nachhaltige Initiativen gefordert. Die gegenwärtige Waffenruhe müsse nun genutzt werden, beide Seiten zu Gesprächen zu bewegen, sagte der europapolitische Sprecher der Linken, Hunko, im Deutschlandfunk (Audio-Link). Dabei müsse vor allem auch mit der Hamas geredet werden. Die Terrororganisation stelle ein Problem dar, sei aber politische Realität vor Ort. Die geforderten Friedensinitiativen müssten darauf abzielen, der Hamas den Nährboden für ihre Aktivitäten zu entziehen. Den Menschen im Gaza-Streifen müsse endlich eine langfristige und sichere Lebensperspektive geboten werden.



Mit Blick auf die antisemitischen Vorfälle bei pro-palästinensichen Kundgebungen in Deutschland unterstrich Hunko, dass derartige Strömungen in seiner Partei nicht zu tolerieren seien. Antisemitismus habe bei den Linken keinen Platz. Die Versammlungsbehörde in Berlin hat eine für morgen geplante Kundgebung pro-palästinensischer Gruppen untersagt. Vor dem Brandenburger Tor in Berlin haben gestern rund 1.000 Menschen für Solidarität mit Israel und gegen Antisemitismus demonstriert. Der SPD-Kanzlerkandidat Scholz sagte, die Sicherheit des jüdischen Staates sei deutsche Staatsräson.

Tagelange Kämpfe zwischen Hamas und Israels Armee

Elf Tage lang hatte es Raketenangriffe der Hamas auf Israel gegeben. Insgesamt feuerten die Terrororganisation und andere radikal-islamische Gruppen nach Angaben der israelischen Streitkräfte mehr als 4.300 Raketen in Richtung Israel ab. Die meisten wurden vom Abwehrsystem "Iron Dome" abgefangen. Die israelische Armee reagierte mit Hunderten Luftangriffen im Gazastreifen. Auf palästinensischer Seite gab es 232 Tote, auf israelischer zwölf.