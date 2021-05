Israels Ministerpräsident Netanjahu hat den Aufruf von US-Präsident Biden zur Deeskalation des Gaza-Konflikts zurückgewiesen. Er sei entschlossen, diese Operation fortzusetzen, bis ihr Ziel erreicht sei, teilte Netanjahu über Twitter mit. Außenminister Maas reist zu Gesprächen in die Region.

Netanjahu erklärte, Ziel des Militäreinsatzes gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen sei es, den Bürgern Israels Sicherheit und Ruhe zu verschaffen. US-Präsident Biden hatte den israelischen Ministerpräsidenten zu einer umgehenden Deeskalation im Konflikt mit der Hamas aufgefordert. Das Weiße Haus teilte in Washington mit, Biden erwarte heute einen signifikanten Schritt auf dem Weg zu einer Waffenruhe.

Maas reist in die Region

Bundesaußenminister Maas will in dem Konflikt vermitteln und wird dazu in Israel und in den Palästinensergebieten erwartet. Geplant seien Gespräche in Jerusalem sowie in Ramallah im Westjordanland. Wie das Auswärtige Amt mitteilte, wird Maas unter anderem seinen israelischen Kollegen Aschkenasi und Verteidigungsminister Gantz treffen. Auch ein Gespräch mit Staatspräsident Rivlin sei vorgesehen. In Ramallah trifft Maas mit dem palästinischen Premierminister zusammen. Maas hatte im Bundestag zuvor die islamistische Hamas für die Eskalation verantwortlich gemacht. Sie seien durch nichts zu rechtfertigen, sagte der SPD-Politiker in einer Aktuellen Stunde im Bundestag. Der Raketenterror müsse sofort gestoppt werden. Zur Beilegung des Konflikts seien direkte Gespräche zwischen Israel und der Hamas unabdingbar. Die internationale Diplomatie müsse auf entsprechende Verhandlungen hinarbeiten. Zugleich hatte er sich dafür ausgesprochen, dass die EU und Deutschland ihren Einfluss nutzten, um eine Waffenruhe zu erreichen.



Bundespräsident Steinmeier äußerte sich mit Blick auf eine deutsche Vermittlerrolle skeptisch. Deutschland müsse seine Beziehungen in die Region hinein nutzen, sagte der langjährige Außenminister. Man sei aber bereits über die Akteure vertreten, die sich schon auf der Bühne befänden, etwa das Nahost-Quartett. Er habe seine Zweifel, ob daneben noch eigene Vermittlungsbemühungen einzelner Nationalstaaten stattfinden sollten.



Außenminister Maas verurteilte in der Bundestagsdebatte erneut die antisemitischen Vorfälle auf pro-palästinensischen Demonstrationen in Deutschland. Ihnen müsse mit der vollen Härte des Rechtsstaats begegnet werden.

Kein Ende des Konflikts in Sicht

Im Konflikt zwischen Israel und der palästinensischen Hamas ist ein Ende der Kampfhandlungen weiter nicht absehbar. Beide Seiten dementierten einen Bericht, wonach eine Feuerpause bevorstehen würde.



Die Leiterin der Palästinensischen Mission in Deutschland, Daibes, verurteilte Antisemitismus auf pro-palästinensischen Demonstrationen zum Nahost-Konflikt. Daibes sagte im Deutschlandfunk, sie lehne es ab, wenn anti-israelische Proteste rassistische oder antisemtische Züge annähmen. Allerdings sei es auch eine Verharmlosung der Solidarität der Demonstranten, die sich für Menschenrechte einsetzten, wenn man die Proteste prinzipiell als antisemitisch abstempele. Die Frage, ob sie sich vom Raketenbeschuss der Hamas auf Israel distanziere, ließ Daibes unbeantwortet, betonte aber, sie sei davon überzeugt, dass der Konflikt nicht militärisch, sondern nur politisch gelöst werden könne

Diese Nachricht wurde am 20.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.