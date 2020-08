Nahost-Konflikt EU begrüßt Annäherung zwischen Israel und Emiraten

Die Europäische Union hat die Annäherung zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten begrüßt.

Beide Länder seien wichtige Partner der EU, heißt es in einer Mitteilung des Außenbeauftragten Borrell. Eine Normalisierung der bilateralen Beziehungen werde beiden Staaten nützen und ein wichtiger Schritt zur Stabilisierung der gesamten Region sein.



Israel und die Emirate hatten sich zuvor in einem historischen Schritt auf die Aufnahme voller diplomatischer Beziehungen geeinigt. Bislang galt es für viele arabische Staaten als Tabu, Abkommen mit Israel zu schließen, bevor der Nahost-Konflikt mit den Palästinensern gelöst ist. Auch in der Türkei und im Iran stieß die Annäherung auf deutliche Kritik.



Israel setzte im Zusammenhang mit der Annäherung an die Vereinigten Arabischen Emirate seine umstrittenen Annexionspläne im besetzten Westjordanland bis auf Weiteres aus. Borrell sprach in diesem Zusammenhang von einem positiven Schritt. Die EU bekenne sich weiterhin zu einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung auf Grundlage des internationalen Rechts.