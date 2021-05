Angesichts der neuen Gewalt im Nahen Osten hat der EU-Außenbeauftragte Borrell dazu aufgerufen, die Ursachen des Konflikts anzugehen.

Der Status Quo der Heiligen Stätten in Jerusalem müsse gewahrt werden, teilte Borrell nach Gesprächen mit Vertretern der Konfliktparteien mit. Die Siedlungsaktivitäten Israels, Abrisse und Räumungen auch in Ost-Jerusalem sollten enden. Alle beteiligten Seiten müssten das Völkerrecht respektieren. Zudem verurteilte Borrell die im Gazastreifen regierende islamistische Hamas und andere Gruppen, die mit Raketen zivile Ziele in Israel angriffen. Israel habe das Recht, seine Bevölkerung zu schützen, müsse aber bei den Militäraktionen angemessen handeln und zivile Opfer vermeiden, betonte der Chefdiplomat der EU.



Der Konflikt zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas war zu Wochenbeginn eskaliert.

