Der UNO-Sicherheitsrat und die EU-Außenminister befassen sich mit der Krise im Nahen Osten. Bundesaußenminister Maas stellte allein aus Deutschland humanitäre Hilfen von 40 Millionen Euro für den Gazastreifen in Aussicht. Dort mussten seit Beginn der aktuellen Krise laut UNO mehr als 50.000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

Auch Frankreich bemüht sich um Vermittlung. Staatschef Macron hat mit seinem ägyptischen Kollegen al-Sisi und dem jordanischen König Abdullah II. beraten. Ziel der diplomatischen Initiative sei eine baldige Waffenruhe, verlautete aus dem französischen Präsidialamt. Zudem dürfe sich der Konflikt zwischen Israel und militanten Palästinensern im Gazastreifen nicht ausweiten. Bereits gestern hatte Macron deutlich gemacht, dass er eine Vermittlung Ägyptens in dem Konflikt unterstützt.



Nach Angaben von Rettungskräften sind in Israel zwei weitere Menschen durch Raketenangriffe militanter Palästinenser nahe dem Gazastreifen getötet worden. Mehrere Personen erlitten demnach schwere Verletzungen. Nach einem Bericht der Seite ynet-News beschossen militante Palästinenser auch die Kontrollpunkte Kerem Schalom und Erez zwischen Israel und dem Gazastreifen.



Kerem Schalom war geöffnet worden, damit Hilfsgüter in den Gazastreifen gebracht werden konnten. Nach dem Beschuss wurde der Übergang wieder geschlossen.

