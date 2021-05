Der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, Blume, sieht Äußerungen der internationalen "Fridays for Future"-Bewegung zum Nahost-Konflikt kritisch.

Hier zeige eine Klimaschutzbewegung nur Interesse, wenn es gegen Juden gehe, sagte Blume dem Portal watson.de. So hatte "Fridays for Future" palästinensische Tote auf Twitter als "Märtyrer" bezeichnet. Auch werde das Existenzrecht Israels bestritten, sagte Blume. Der Thread von Fridays for Future sei extrem einseitig anti-israelisch und enthält viel Antisemitismus. Dass sich die deutsche Sektion von diesen Äußerungen ausdrücklich distanziert habe, sei ein guter Anfang. Es brauche jedoch eine Aufarbeitung dieser Haltung in den eigenen Reihen.



Ähnlich hatten sich zuvor die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München, Charlotte Knobloch, und die stellvertretende CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Connemann geäußert. Der jüdische Staat werde völlig verzerrt dargestellt und mit bekannten antisemitischen Klischees dämonisiert, hieß es.

