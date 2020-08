Israel hat Militärposten der islamistischen Hamas im Gazastreifen mit Panzern angegriffen.

Das teilte das israelische Militär per Twitter mit. Zuvor war aus dem palästinensischen Küstengebiet erneut eine Rakete in Richtung Israel abgefeuert worden. In der Stadt Sderot im Süden des Landes wurde nach Angaben des Militärs Alarm ausgelöst. Ein Raketenabwehrsystem habe das Geschoss abgefangen.



Zuvor waren zudem erneut Ballons mit Brand- und Sprengsätzen von Palästinensergebiet aus nach Israel geschickt worden. Seit Anfang August steigen solche Ballons nahezu täglich aus dem Gazastreifen auf. Auch Raketen wurden wiederholt abgefeuert.