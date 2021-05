Jüdische und arabische Israelis, die gemeinsam demonstrieren - das ist aus Sicht des Münchner Historikers Daniel Mahla ein "großer Hoffnungsschimmer" für den Frieden im Nahen Osten. Zugleich sorge die Politik von Ministerpräsident Netanjahu aber auch für wachsende Spannungen zwischen den Bevölkerungsgruppen, sagte er im Deutschlandfunk.

Ob es sich um eine "neue Friedensbewegung" handelt, sei dennoch schwer zu beurteilen, meint Mahla. Immerhin habe es gemeinsame Demonstrationen jüdischer und arabischer Israelis nicht nur gestern, sondern die ganze Woche über gegeben. Viele tausend Demonstranten hätten dabei ein "Zeichen gegen die Gewalt" gesetzt.



Diese gemeinsamen Demonstrationen haben nach Ansicht Mahlas ihre Ursache darin, dass die Politik der israelischen Regierung unter Ministerpräsident Netanjahu durchaus auch "Integration und Vorteile" für die arabische Bevölkerung gebracht habe.

Integration wird konterkariert

Auf der anderen Seite seien aber auch "Nachteile und Spannungen" entstanden, betonte der Koordinator des Zentrums für Israel-Studien der Ludwig-Maximilians-Universität in München. So sei zu erklären, dass es im Zuge des jüngsten Aufflammens des Nahost-Konflikts auch zu einer Eskalation der Gewalt zwischen der jüdischen und arabischen Bevölkerung Israels gekommen sei. Mahla verwies in diesem Zusammenhang auf Versuche Netanjahus, "die arabische Bevölkerung zu marginalisieren". Als Beispiel nannte er das Nationalstaatsgesetz von 2018, dem zufolge Israel ein Staat der jüdischen Bevölkerung ohne Minderheitenstatus für andere Gruppen sei.



Die Gewalt brach laut dem Historiker vor allem in "gemischten Städten" aus, in denen Juden und Araber zusammenleben. In solchen Städten wie etwa Lod gebe es viele soziale Brennpunkte. Hinzu komme, dass in der letzten Zeit, legitimiert durch die Regierung Netanjahus, rechtsradikale und zionistische Gruppierungen zunehmend versuchten, sich auszubreiten, was für Unmut in der arabischen Bevölkerung sorge.

