Israel ist weiter unter Raketenbeschuss aus dem Gaza-Streifen. In den Städten Tel Aviv, Beerscheva und Aschkelon wurde am frühen Morgen erneut Raketenalarm ausgelöst; es waren Detonationen zu hören. Über mögliche Schäden oder Opfer ist noch nichts bekannt.

Die israelische Armee twitterte, die Menschen würden wieder in Schutzräume gebracht. Die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas erklärte, man habe 200 weitere Raketen auf israelisches Gebiet abgeschossen.



Die Hamas hatte gestern Abend bereits rund 130 Raketen aus dem Gaza-Streifen abgefeuert. Dabei wurden drei Frauen getötet. Israel antwortete mit Luftangriffen auf Ziele im Gaza-Streifen. Dort gab es nach palästinensischen Angaben mindestens 30 Tote.



Schwere Aussschreitungen ereigneten sich am Abend in der Stadt Lod in der Nähe von Tel Aviv. Dort zündeten laut Medienberichten arabische Einwohner eine Synagoge und Autos an. Die israelischen Behörden verhängten den Ausnahmezustand für Lod. Verteidigungsminister Gantz entsandte mehrere Bataillone von Grenzpolizisten dorthin.



Mit der Gewalt befasst sich heute erneut der UNO-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung. Er war erst am Montag zusammengekommen, hatte sich aber nicht auf eine gemeinsame Stellungnahme einigen können.

