Israel liegt weiter unter Raketenbeschuss aus dem Gaza-Streifen.

Nach Angaben der Armee wurden bislang mehr als 1.000 Geschosse auf Israel abgefeuert. Rund 850 Raketen seien abgefangen worden oder in Israel eingeschlagen, etwa 200 weitere seien noch im Gazastreifen niedergegangen, sagte ein Militärsprecher. Nach seinen Angaben starben in Israel bislang fünf Menschen durch Raketenbeschuss. Mehr als 200 weitere seien verletzt worden.



Bei Gegenangriffen auf den Gazastreifen zerstörte die israelische Armee nach eigenen Angaben die Häuser mehrerer hochrangiger Mitglieder der radikalislamischen Hamas, darunter auch der Hauptsitz der Polizei. Die palästinensische Seite meldete bislang mindestens 30 Tote.

Ausschreitungen in Lod nahe Tel Aviv

Ausschreitungen ereigneten sich gestern Abend in der Stadt Lod in der Nähe von Tel Aviv. Dort zündeten laut Medienberichten arabische Einwohner nach dem gewaltsamen Tod eines Menschen eine Synagoge und Autos an. Die israelischen Behörden verhängten den Ausnahmezustand für die Stadt. Verteidigungsminister Gantz entsandte mehrere Bataillone von Grenzpolizisten dorthin.

Eskalation erneut Thema für UNO-Sicherheitsrat

Mit der Gewalt befasst sich heute erneut der UNO-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung. Er war erst am Montag zusammengekommen, hatte sich aber nicht auf eine gemeinsame Stellungnahme einigen können. Außenminister Maas verurteilte die Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf Israel scharf. Am Rande eines Besuchs in Italien sagte Maas, dass es jetzt noch eine derartige Eskalation der Gewalt gebe, sei weder zu tolerieren noch zu akzeptieren. Israel habe in dieser Situation das Recht auf Selbstverteidigung.

