In mehreren deutschen Städten hat es Demonstrationen zum Nahost-Konflikt gegeben. In Berlin nahmen mehrere hunderten Menschen an einer pro-palästinensischen Kundgebung teil und trugen Plakate mit Aufschriften wie "Free Palestine". Weitere Schilder wandten sich gegen Angriffe sowohl auf Synagogen als auch Moscheen.

In Frankfurt beteiligten sich nach Polizeiangaben etwa 950 Menschen an einer israel-kritischen Demonstration. Die Teilnehmer hätten sich auch an die pandemiebedingten Mindestabstände gehalten. In Leipzig sprach die Polizei von rund 200 Teilnehmern.



Zugleich gab es auch Solidaritätskundgebungen für die israelische Bevölkerung. In Gießen etwa versammelten sich bei einer Demonstration mit dem Titel "Pro Israel" rund 300 Menschen. An einer ähnlichen Kundgebung in Köln beteiligten sich über 100 Menschen.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.