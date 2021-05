Bundeskanzlerin Merkel hat die jüngsten antisemitischen Vorfälle in Deutschland scharf kritisiert.

Regierungssprecher Seibert erklärte in Merkels Namen, wer auf Kundgebungen Judenhass herauszuschreie, missbrauche das Demonstrationsrecht. Kritik am Vorgehen der israelischen Regierung im Nahostkonflikt rechtfertige niemals ein Vorgehen gegen jüdische Bürger und Einrichtungen. Zuvor hatte bereits Bundespräsident Steinmeier die Vorfälle verurteilt. Er schrieb in einem Gastbeitrag für die "Bild"-Zeitung, Judenhass werde man nicht dulden.



In den vergangenen Tagen waren bei Kundgebungen in mehreren deutschen Städten israelische Flaggen angezündet und antisemitische Parolen gerufen worden. Zudem gab es Angriffe auf Synagogen. Der israelische Botschafter in Deutschland, Issacharoff, bat die deutschen Behörden, alles zu tun, um die Sicherheit der jüdischen Gemeinschaft im Land zu gewährleisten.

