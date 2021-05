Bundeskanzlerin Merkel hat die jüngsten antisemitischen Vorfälle in Deutschland scharf kritisiert.

Regierungssprecher Seibert erklärte in Merkels Namen, wer auf Kundgebungen Judenhass herausschreie, missbrauche das Demonstrationsrecht. Kritik am Handeln der israelischen Regierung im Nahostkonflikt rechtfertige niemals ein Vorgehen gegen jüdische Bürger und Einrichtungen. Zuvor hatte bereits Bundespräsident Steinmeier die Vorfälle verurteilt. Er schrieb in einem Gastbeitrag für die "Bild"-Zeitung, Judenhass werde man nicht dulden.



Auch der Zentralrat der Muslime in Deutschland verurteilte antisemitische Proteste vor Synagogen. Der Vorsitzende Mazyek sprach in der "Rheinischen Post" von widerlichen Szenen. Wer Rassismus beklage, selbst aber antisemitischen Hass verbreite, habe alles verwirkt. Wer angeblich Israelkritik üben wolle, dann aber Synagogen und Juden angreife, greife alle an und werde seinen Widerstand bekommen, erklärte Mazyek.



Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, äußerte die Erwartung an die Bürger in Deutschland, laut und öffentlich entschieden gegen Antisemitismus vorzugehen - auch in den sozialen Medien. Der Zentralrat der Muslime verurteilte die Vorfälle als widerlich.



In den vergangenen Tagen waren bei pro-palästinenischen Kundgebungen in mehreren deutschen Städten israelische Flaggen angezündet und antisemitische Parolen gerufen worden. Zudem gab es Angriffe auf Synagogen. Heute verbrannten Unbekannte eine vor dem Düsseldorfer Rathaus gehisste israelische Flagge. Auch hier ermittelt der Staatschutz.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.