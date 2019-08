Bundeskanzlerin Merkel setzt im Nahost-Konflikt weiter auf eine Zwei-Staaten-Lösung.

Eine Einigung zwischen Israelis und Palästinensern müsse das Ziel bleiben, sagte Merkel beim Empfang von Palästinenser-Präsident Abbas in Berlin. Merkel räumte zugleich ein, dass es wegen des stockenden Friedensprozesses schwierig sei, eine Übereinkunft zu erreichen. Abbas erklärte, man sei bereit, sich für eine Zwei-Staaten-Lösung in den Grenzen von 1967 an den Verhandlungstisch zu setzen. Derartige Gespräche müssten aber international von europäischen und arabischen Staaten begleitet werden.



Darüber hinaus betonte Merkel, Deutschland werde die Palästinenser und ihre Behörden als größter bilateraler Geldgeber weiter bei der wirtschaftlichen Entwicklung und der Stärkung der Zivilgesellschaft unterstützen.