Israels Ministerpräsident Netanjahu hat den Aufruf von US-Präsident Biden zur Deeskalation des Gaza-Konflikts zurückgewiesen.

Er sei entschlossen, diese Operation fortzusetzen, bis ihr Ziel erreicht sei, teilte Netanjahu über Twitter mit. Ziel des Militäreinsatzes gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen sei es, den Bürgern Israels Sicherheit und Ruhe zu verschaffen. US-Präsident Biden hatte den israelischen Ministerpräsidenten zu einer umgehenden Deeskalation im Konflikt mit der Hamas aufgefordert. Das Weiße Haus teilte in Washington mit, Biden erwarte heute einen signifikanten Schritt auf dem Weg zu einer Waffenruhe.



Bundesaußenminister Maas will in dem Konflikt vermitteln und wird dazu in Israel und in den Palästinensergebieten erwartet.

