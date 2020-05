Palästinenserpräsident Abbas hat alle Vereinbarungen mit Israel und den USA aufgekündigt.

Dies schließe auch Sicherheitsvereinbarungen ein, sagte Abbas nach Angaben der Nachrichtenagentur Wafa bei einem Treffen der Palästinenserführung in Ramallah. Israel müsse nun die Verantwortung für die besetzten Gebiete übernehmen. Die USA mache man als Partner einer Besatzungsmacht verantwortlich für die Unterdrückung des palästinensischen Volkes.



Abbas reagierte mit der Entscheidung auf die Annexionspläne Israels. Dessen neue Regierung unter Premierminister Netanjahu will sich in Übereinstimmung mit dem Nahost-Plan der USA die Siedlungen und das Jordantal im besetzten Westjordanland aneignen. Die Pläne sind international höchst umstritten.