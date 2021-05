Die Leiterin der Palästinensischen Mission in Deutschland, Daibes, hat Antisemitismus auf pro-palästinensischen Demonstrationen zum Nahost-Konflikt verurteilt.

Daibes sagte im Deutschlandfunk, sie lehne es ab, wenn anti-israelische Proteste rassistische oder antisemtische Züge annähmen. Allerdings sei es auch eine Verharmlosung der Solidarität der Demonstranten, die sich für Menschenrechte einsetzten, wenn man die Proteste prinzipiell als antisemitisch abstempele.



Die Frage, ob sie sich vom Raketenbeschuss der Hamas auf Israel distanziere, ließ Daibes unbeantwortet, betonte aber, sie sei davon überzeugt, dass der Konflikt nicht militärisch, sondern nur politisch gelöst werden könne. Daibes machte der internationalen Gemeinschaft Vorwürfe. Der UNO-Sicherheitsrat sei nicht in der Lage zu handeln und die Gewaltspirale zu unterbrechen. Die Palästinenser seien an einem Punkt, an dem sie alle Instrumentarien, die das Völkerrecht zur Verfügung stelle, ausgeschöpft hätten.



Die Palästinensische Mission ist die offizielle Vertretung der Palästinenser in Berlin.

