In Nordrhein-Westfalen ermittelt der Staatschutz nach Vorfällen an zwei Synagogen.

Vor den beiden jüdischen Einrichtungen in Bonn und Münster zündeten gestern Abend mehrere Personen die israelische Flagge an. In Bonn wurde zudem der Eingang des Gebäudes durch Steinwürfe beschädigt. Die Polizei nahm mehrere Personen fest, 13 in Münster und drei in Bonn. Die Tatverdächtigen in Bonn räumten nach Polizeiangaben die Taten ein und verwiesen als Motiv auf die Eskalation im Nahen Osten. Ministerpräsident Laschet teilte in Düsseldorf mit, der Schutz für alle herausragenden jüdischen Orte sei erhöht worden.

