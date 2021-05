In Nordrhein-Westfalen ermittelt nach Vorfällen an zwei Synagogen der Staaatschutz.

Vor den Synagogen in Bonn und Münster verbrannten am Abend mehrere Personen die israelische Flagge. In Bonn wurde zudem der Eingang des Gebäudes durch Steinwürfe beschädigt. Die Polizei nahm 13 Personen in Münster und 3 in Bonn fest. Sie geht von einem Zusammenhang mit der Eskalation im Nahen Osten aus

