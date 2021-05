Bundespräsident Steinmeier hat antisemitische Parolen und die Verbrennung israelischer Fahnen bei Kundgebungen in Deutschland verurteilt.

Er schreibt in einem Gastbeitrag für die "Bild"-Zeitung, das Grundgesetz garantiere das Recht auf Meinungs- und Demonstrationsfreiheit. Wer aber Fahnen mit dem Davidstern verbrenne und antisemitische Parolen brülle, der missbrauche nicht nur die Demonstrationsfreiheit, sondern der begehe Straftaten. Judenhass werde man nicht dulden.



Die Kundgebungen sind Folge der jüngsten Eskalation im Gaza-Konflikt zwischen militanten Palästinensern und Israel. In mehreren deutschen Städten wurden dabei israelische Flaggen angezündet. In Gelsenkirchen brüllten Demonstranten antisemitische Parolen. Dort identifizierte die Polizei gestern einen Tatverdächtigen, einen 26 Jahre alten Deutsch-Libanesen aus Gelsenkirchen.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.