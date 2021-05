US-Außenminister Blinken hat der ägyptischen Regierung für ihre Vermittlerrolle im Nahost-Konflikt gedankt.

Ägypten habe effektiv zum Ende des Krieges zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas beigetragen und helfe dabei, etwas Positives aufzubauen, sagte Blinken nach einem Treffen mit Präsident Sisi in Kairo. Gestern war Blinken mit Israels Premier Netanjahu zusammengekommen und hatte anschließend im Westjordanland Palästinenserpräsident Abbas Wiederaufbauhilfen in Millionenhöhe für den Gazastreifen in Aussicht gestellt. Der Chef der dort herrschenden Hamas aber lehnte inzwischen eine besondere Rolle der Autonomiebehörde sowie der USA beim Wiederaufbau des Küstengebiets strikt ab. Derweil kündigte Katar an, 500 Millionen US-Dollar für den Gazastreifen zur Verfügung zu stellen. Ähnlich hatte sich in der vergangenen Woche bereits Ägypten geäußert.



Zum Abschluss von Blinkens Nahost-Reise fand am Abend in Jordanien ein Treffen mit König Abdullah II statt.

