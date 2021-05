Die US-Regierung spricht sich angesichts der Eskalation im Nahen Osten für eine Zwei-Staaten-Lösung aus.

US-Präsident Biden bezeichnete diese als - so wörtlich "einzige Antwort" im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Er forderte zugleich ein Ende der Gewalt in Jerusalem. Biden machte Extremisten für die Zusammenstöße dort in den vergangenen Wochen verantwortlich.



Er kündigte zudem an, er werde sich dafür einsetzen, dass der Gazastreifen nach den Zerstörungen durch israelische Bombenangriffe wieder aufgebaut werde - mit Geld von der internationalen Gemeinschaft. Es müsse aber verhindert werden, dass sich die radikalislamische Hamas-Organisation erneut bewaffne. Nach elf Tagen gegenseiter Angriffe und Raketenbeschüsse war in der Nacht zum Freitag eine Waffenruhe zwischen Israel und den radikalen Palästinenserorganisationen Hamas und Islamischer Dschihad in Kraft getreten. Bisher wird sie großenteils eingehalten.

