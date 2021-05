Die US-Regierung hat dem türkischen Präsidenten Erdogan im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt Antisemitismus vorgeworfen.

Der Sprecher des Außenministeriums in Washington, Price, erklärte, die Vereinigten Staaten verurteilen die jüngsten antisemitischen Äußerungen Erdogans über das jüdische Volk auf das Schärfste; sie seien verwerflich. Price sagte nicht, auf welche Äußerungen Erdogans er sich genau bezog.



Der türkische Präsident hatte zuletzt unter anderem erklärt, Terrorismus gegen die Palästinenser liege "in der Natur" der Israelis. Diese seien Mörder und erst dann zufrieden, wenn sie Kindern das Blut aussaugten.



Die Verhältnis der USA und der Türkei ist bereits seit längerem angespannt. Ende April hatte die Türkei mit scharfem Protest auf die Anerkennung der Massaker an den Armeniern als Völkermord durch US-Präsident Biden reagiert. Streit gab es in den vergangenen Jahren auch wegen des Kaufs eines russischen Luftabwehrsystems durch die Türkei sowie wegen deren Vorgehen gegen von den USA unterstützte kurdische Kämpfer in Syrien.

