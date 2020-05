US-Außenminister Pompeo bedauert die Ankündigung von Palästinenserpräsident Abbas, alle Vereinbarungen mit Israel und den USA aufzuheben.

Er hoffe, dass die Sicherheitsabmachungen weiter bestehen würden, sagte Pompeo in Washington. US-Präsident Trump habe einen Friedensplan für den Nahen Osten vorgelegt, der auch im besten Interesse für die Palästinenser sei. Dies sollte die palästinensische Führung einsehen. Pompeo versicherte, die Vereinigten Staaten wollten weiter mit allen Beteiligten an einer Friedenslösung arbeiten. - Abbas hatte gestern alle Vereinbarungen mit Israel und den USA aufgekündigt und damit auf die Annexionspläne Israels im Westjordanland reagiert. Die neue Regierung unter Premierminister Netanjahu will sich die Siedlungen und das Jordantal in den besetzten Gebieten aneignen. Das ist auch im Nahost-Plan der USA so vorgesehen. Die Pläne sind international höchst umstritten.



Der UNO-Sondergesandte für den Nahost-Konflikt, Mladenov, forderte die israelische Regierung auf, das Vorhaben aufzugeben. Außerdem appellierte er vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York an die palästinensische Führung, den Dialog mit den Mitgliedern des Nahost-Quartetts wieder aufzunehmen.