Nach der Waffenruhe im Nahost-Konflikt haben die USA den Palästinensern finanzielle Unterstützung beim Wiederaufbau des Gazastreifens zugesichert.

Vorgesehen seien 75 Millionen Dollar an Entwicklungs- und Wirtschaftshilfe, 5,5 Millionen Dollar Katastrophen-Soforthilfe und 32 Millionen Dollar für die zuständige Hilfsorganisation der Vereinten Nationen, teilte US-Außenminister Blinken nach einem Treffen mit Palästinenser-Präsident Abbas in Ramallah mit. Zudem beabsichtigten die Vereinigten Staaten, ihr Generalkonsulat in Jerusalem wieder zu öffnen. Das Konsulat diente vor seiner Schließung durch den früheren US-Präsidenten Trump als autonomes Büro, das für die diplomatischen Beziehungen zu den Palästinensern zuständig war. In einem Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu hatte Blinken zuvor zugesichert, die geltende Waffenruhe im Nahost-Konflikt abzusichern. Zum Abschluss des ersten Tages seiner Nahost-Reise betonte der Außenminister, dass er in der Zwei-Staaten-Lösung den einzigen Weg zu einem dauerhaften Frieden in der Region sehe. Man sollte die Verhandlungen darüber wieder aufnehmen. Blinken wird in den kommenden zwei Tagen noch in Ägypten und Jordanien erwartet.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.