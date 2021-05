Bundesarbeitsminister Heil hat vor dem Hintergrund des neu aufgeflammten Nahost-Konflikts israelfeindliche Aktionen in Deutschland verurteilt. Es gehe nicht, dass israelische Flaggen verbrannt würden oder antisemitische Kundgebungen stattfänden, sagte der SPD-Politiker dem Sender n-tv.

Zuvor hatte die Polizei von antiisraelischen Vorfällen vor Synagogen in Bonn und Münster berichtet. Heil äußerte sich zudem besorgt über die Lage der Menschen in Israel und den Palästinensergebieten. Es sei nun an allen Seiten, den Konflikt zu befrieden.

Staatsschutz in Nordrhein-Westfalen ermittelt

In Nordrhein-Westfalen ermittelt nach den Vorfällen vor zwei Synagogen der Staatschutz. In Bonn und Münster zündeten gestern Abend mehrere Personen die israelische Flagge an. In Bonn wurde zudem der Eingang des Gebäudes durch Steinwürfe beschädigt. Die Polizei nahm mehrere Personen fest, 13 in Münster und drei in Bonn. Sie geht von einem Zusammenhang mit der Eskalation im Nahen Osten aus.



Der Münsteraner Bischof Felix Genn verurteilte das Anzünden der israelischen Flagge vor der Synagoge der Stadt. Der Vorfall und die Eskalation der Gewalt im Nahen Osten erfüllten ihn "mit tiefer Sorge", sagte Genn. Gewalt sei nie ein geeigneter Weg, um Konflikte zu lösen. Religion dürfe nicht dafür instrumentalisiert und missbraucht werden, um Gewalt rechtfertigen zu wollen.



Ein Unbekannter legte am Mahnmal für die ehemalige große Synagoge in Düsseldorf Feuer. Der Staatsschutz ermittele wegen versuchter Sachbeschädigung und suche Zeugen, teilte die Polizei mit. Der Unbekannte habe vorsätzlich Unrat auf dem Gedenkstein angezündet. Die Jüdische Gemeinde in Düsseldorf wertete den Vorfall als Brandanschlag.

Weiterführende Informationen

Die aktuelle Lage: Israel weiter unter Beschuss, Gegenangriffe auf den Gazastreifen



Warum es zur Eskalation kam: Die Hintergründe der Gewalt



Presseschau: „Die neue Gewalt wird den Extremismus stärken“

Diese Nachricht wurde am 12.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.