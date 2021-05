Seit ein Uhr gilt eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Seitdem wurden keine neuen Raketenangriffe auf Israel aus dem Gazastreifen gemeldet. Auch die israelische Armee stellte ihre Angriffe ein. Beide Seiten warnten, sollte sich die Gegenseite nicht an die Vereinbarung halten, sei sie hinfällig. International wurde die Waffenruhe begrüßt.

In den Palästinensergebieten feierten tausende Menschen auf den Straßen. Die Einigung war elf Tage nach Beginn des Gaza-Konflikts unter ägyptischer Vermittlung zustande gekommen. Präsident al-Sisi dankte US-Präsident Biden für seine Rolle bei der Durchsetzung der Initiative.

Waffenruhe wird international begrüßt

Biden selbst begrüßte die Einigung als Chance für Fortschritte hin zum Frieden in der Region. US-Außenminister Blinken will in den kommenden Tagen zu Gesprächen in den Nahen Osten reisen. UNO-Generalsekretär Guterres sagte in New York, es gebe eine Verantwortung der israelischen und palästinensischen Seite, einen ernsthaften Dialog zu beginnen, um die Ursachen des Konflikts anzugehen.



EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die Waffenruhe begrüßt. Sie rief zugleich beide Seiten auf, die Feuerpause einzuhalten und die Situation langfristig zu stabilisieren. Nur eine politische Lösung bringe Frieden und Sicherheit für alle, schrieb sie auf Twitter. US-Präsident Biden bezeichnete die Waffenruhe als Chance für Fortschritte hin zum Frieden in der Region.

Hunko (Die Linke) fordert nachhaltige Initiativen

Die Linken im Bundestag haben zur Befriedung des Nahost-Konflikts nachhaltige Initiativen gefordert. Die gegenwärtige Waffenruhe müsse nun genutzt werden, beide Seiten zu Gesprächen zu bewegen, sagte der europapolitische Sprecher der Linken, Hunko, im Deutschlandfunk (Audio-Link). Dabei müsse vor allem auch mit der Hamas geredet werden. Die Terrororganisation stelle ein Problem dar, sei aber politische Realität vor Ort. Die geforderten Friedensinitiativen müssten darauf abzielen, der Hamas den Nährboden für ihre Aktivitäten zu entziehen. Den Menschen im Gaza-Streifen müsse endlich eine langfristige und sichere Lebensperspektive geboten werden.



Mit Blick auf die antisemitischen Vorfälle bei pro-palästinensichen Kundgebungen in Deutschland unterstrich Hunko, dass derartige Strömungen in seiner Partei nicht zu tolerieren seien. Antisemitismus habe bei den Linken keinen Platz.



Vor dem Brandenburger Tor in Berlin haben gestern rund 1.000 Menschen für Solidarität mit Israel und gegen Antisemitismus demonstriert. Der SPD-Kanzlerkandidat Scholz sagte, die Sicherheit des jüdischen Staates sei deutsche Staatsräson.

Tagelange Kämpfe zwischen Hamas und Israels Armee

Elf Tage lang hatte es Raketenangriffe der Hamas auf Israel gegeben. Die israelische Armee bombardierte Ziele im Gazastreifen. Auf palästinensischer Seite wurden 230 Menschen getötet, auf israelischer zwölf.