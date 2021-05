Nach erneuten massiven Raketenangriffen aus dem Gazastreifen hat Israels Luftwaffe rund 90 Ziele in dem Palästinenser-Gebiet beschossen.

Nach Angaben der Armee wurden dabei weitere Büros und Häuser führender Hamas-Mitglieder angegriffen. Außerdem seien das unterirdische Tunnelnetzwerk, Waffenlager und Raketenabschussrampen beschossen worden. Nach palästinensischen Angaben waren es die bisher schwersten Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen. Militante Palästinenser hatten in der vergangenen Nacht israelischen Angaben zufolge mehr als 130 Raketen abgefeuert. Bewohner im Großraum Tel Aviv suchten Schutz in Bunkern. Sirenen warnten die Bevölkerung auch in südlichen Städten wie Beerscheba.



Am Mittag kommt in Jerusalem das Sicherheitskabinett zusammen, um über das weitere militärische Vorgehen im Gaza-Streifen zu beraten. Wie das Pentagon in Washington mitteilte, sprach US-Verteidigungsminister Austin in einem Telefonat mit seinem israelischen Kollegen Gantz. Demnach habe Austin die anhaltenden Angriffe der Hamas verurteilt und das Selbsverteidigungsrecht Israels unterstrichen.

