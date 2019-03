Aus dem Gazastreifen sind erneut mehrere Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert worden.

Es seien keine Menschen zu Schaden gekommen, teilte die israelische Armee mit. Sie beschoss als Reaktion mit Panzern Militärposten der radikalislamischen Hamas.



Zuvor waren bei neuen Massenprotesten an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel vier Palästinenser von israelischen Soldaten erschossen. Mehrere hundert Personen wurden demnach verletzt. An den Protesten beteiligten sich nach israelischen Angaben rund 40.000 Palästinenser. Einige von ihnen hätten Granaten und Steine geworfen. Anlass für die Demonstration war der erste Jahrestag des Beginns einer Protestwelle im Gazastreifen am Grenzzaun zu Israel.