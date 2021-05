Im Zuge der israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 2.500 Palästinenser obdachlos geworden.

Wie die Organisation weiter mitteilte, mussten zehntausende Menschen ihre Häuser verlassen und suchten unter anderem Schutz in Einrichtungen des UNO-Palästinenserhilfswerks.



Die Bombardierungen, mit denen Israel auf Raketenangriffe der radikalislamischen Hamas reagiert hat, wurden auch in der vergangenen Nacht fortgesetzt. Nach Angaben der Armee ist das Tunnelsystem der Hamas im Gazastreifen weiter angegriffen worden. Kampfflugzeuge hätten rund 35 Ziele beschossen. Zudem seien weitere Wohnungen von wichtigen Vertretern der Terrororganisation zerstört worden. Ein Anführer der Gruppe "Islamischer Dschihad" wurde getötet, wie beide Seiten mitteilten. Die Raketenangriffe auf Israel waren in der Nacht ebenfalls fortgesetzt worden.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.