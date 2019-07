Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat in Israel für die Gründung eines Palästinenserstaates geworben.

Sie sagte in Jerusalem, sie halte an der Zwei-Staaten-Lösung fest. Zuvor hatte sie mit Ministerpräsident Netanjahu und Staatschef Rivlin Gespräche geführt. Mit Vertretern der Palästinensischen Autonomiebehörde kam Kramp-Karrenbauer nicht zusammen. Sie erklärte das mit Zeitmangel und dem Ziel, sich erst einmal auf die Fragen in Israel zu konzentrieren. Bei ihrer nächsten Reise wolle sie auch mit palästinensischen Vertretern zusammenkommen.