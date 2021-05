Angesichts der angespannten Lage im Nahen Osten gibt es international mehrere diplomatische Initiativen, um die Krise wieder zu entschärfen.

Die EU-Außenminister berieten am Nachmittag in einer Videokonferenz. Bundesaußenminister Maas sprach sich dafür aus, die Vermittlungsversuche des EU-Sonderbeauftragten Koopmans zu verstärken und brachte auch das sogenannte Nahost-Quartett aus USA, Russland, UNO und EU ins Gespräch. Zugleich kündigte er - so wie etwa Ägypten - Finanzhilfen für die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen an. Bundeskanzlerin Merkel und Jordaniens König Abdullah riefen Israel und Palästinenser zu einem Waffenstillstand auf. Frankreichs Staatspräsident Macron tauschte sich erneut mit dem ägyptischen Staatschef al-Sisi aus und ebenfalls mit dem jordanischen König. Auch der UNO-Sicherheitsrat befasst sich heute wieder mit der Lage. In Israel wurden zwei ausländische Arbeiter bei einem Raketenangriff militanter Palästinenser aus dem Gazastreifen getötet. Das israelische Militär bombardierte nach eigenen Angaben wieder Häuser von Hamas-Führern im Gazastreifen. Der Warenübergang Kerem Schalom wurde für kurze Zeit geöffnet, um Hilfsgüter für die Zivilbevölkerung in den Gazastreifen zu bringen.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.