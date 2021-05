Israels Ministerpräsident Netanjahu sieht die Hamas durch die Angriffe seines Landes im Gazastreifen um Jahre zurückgeworfen. Die Palästinenserorganisation habe Schläge erhalten, mit denen sie nicht gerechnet habe, sagte Netanjahu nach dem Besuch einer Luftwaffenbasis im Süden des Landes.

Man werde so lange weitermachen wie nötig, um den Bürgern Israels die Ruhe zurückzubringen. In Israel wurden heute zwei ausländische Arbeiter bei einem Raketenangriff militanter Palästinenser aus dem Gazastreifen getötet. Das israelische Militär bombardierte nach eigenen Angaben erneut Häuser von Hamas-Führern im Gazastreifen.



Angesichts der angespannten Lage im Nahen Osten gibt es verschiedene diplomatische Bemühungen, um die Krise zu entschärfen. Die EU-Außenminister berieten am Nachmittag in einer Videokonferenz. Der Außenbeauftragte Borrell forderte im Anschluss eine Waffenruhe und den sofortigen Stopp aller Gewalt. Auch der UNO-Sicherheitsrat befasst sich heute erneut mit dem Konflikt.

