Nach erneuten gewaltsamen Zusammenstößen in Jerusalem zwischen Palästinensern und der Polizei wächst die Kritik muslimischer Länder an Israel.

Die Regierung im benachbarten Jordanien sprach von "barbarischen" Angriffen auf Gläubige in der Al-Aksa-Moschee. Israel müsse das internationale Recht respektieren. Der türkische Präsident Erdogan hatte Israel gestern als "Terror-Staat" bezeichnet. Ministerpräsident Netanjahu sagte in einer Fernsehansprache, dass Israel Jerusalem als seine Hauptstadt ansehe und das Recht habe, dort zu bauen.



Bei den Auseinandersetzungen in den vergangenen Tagen hatte es zahlreiche Verletzte gegeben. Hintergrund sind Proteste gegen geplante Zwangsräumungen von Wohnungen palästinensischer Familien.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.