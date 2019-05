Der Berater von US-Präsident Trump, Kushner, hat die enge Bindung seines Landes an Israel hervorgehoben.

Kushner sagte nach einem Treffen mit Ministerpräsident Netanjahu in Jerusalem, die Sicherheit Israels sei für die USA von entscheidender Bedeutung. Die Beziehungen beider Länder seien nie stärker gewesen als jetzt. Netanjahu meinte, die USA setzten sich unter Präsident Trump dafür ein, Bündnispartner im Nahen Osten zusammenzubringen. Die politische Krise in Israel bezeichnete er als kleinen Vorfall, der die Zusammenarbeit beider Länder nicht stören werde.



In der vergangenen Nacht hatte sich das israelische Parlament selbst aufgelöst und eine Neuwahl für September angesetzt. Die politische Unsicherheit dürfte zu Verzögerungen beim Nahost-Friedensplan der USA führen. Eigentlich war vorgesehen, die geplanten Investitionen in die Palästinensergebiete bereits im Juni bei einer Konferenz in Bahrain zu präsentieren.