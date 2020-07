Die libanesische Regierung hat der israelischen Armee vorgeworfen, für eine - Zitat - gefährliche militärische Eskalation an der gemeinsamen Grenze verantwortlich zu sein.

Israel habe zum wiederholten Male die libanesische Souveränität verletzt, sagte Premierminister Diab. Der Libanon reagiert damit auf die gestrigen Gefechte an der Grenze zwischen dem Libanon und Israel. Nach Darstellung der Regierung in Jerusalem hatten mehrere bewaffnete Männer versucht, nach Israel einzudringen. Premierminister Netanjahu warf der Hisbollah-Miliz einen "Infiltrationsversuch" auf Geheiß des Iran vor. Er drohte, man werde alles Nötige zur Verteidigung tun. Die Hisbollah bestritt, an dem Vorfall beteiligt gewesen zu sein.