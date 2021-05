Angesichts der anhaltenden Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern sieht der Nahost-Experte Lüders Handlungsbedarf auf Seiten der EU.

Lüders verurteilte die Angriffe auf Israel, verwies aber zugleich auf die anhaltende israelische Landnahme in Ost-Jerusalem und dem Westjordanland. Diese sei völkerrechtswidrig. Er sagte im Deutschlandfunk, es sei angesichts der engen Beziehungen zwischen den USA und Israel nicht vorstellbar, dass Washington Druck ausübe. Doch auch in der EU und vor allem in Deutschland fehle der Mut, gegenüber Israel auf die Einhaltung internationaler Rechtsnormen zu bestehen, betonte der Präsident der Deutsch-Arabischen Gesellschaft.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.